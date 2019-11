Luchtwassers zouden amper milieuwinst opleveren, ZLTO voelt zich op verkeerde been gezet

Stallen met luchtwassers en emissievloeren leveren amper milieuwinst op. Deze milieutechnieken werken niet of slecht. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van landbouwminister Carola Schouten. De veehouderij stoot tot drie keer meer stikstof uit dan tot nu werd aangenomen. Het onderzoek wekt verbazing bij boerenorganisatie ZLTO.

"Boeren hebben geïnvesteerd in nieuwe systemen op basis van bepaalde rapporten. Als blijkt dat deze systemen niet naar behoren werken, dan moeten de boeren schadeloos worden gesteld", zegt Janus Scheepers, bestuurder van boerenorganisatie ZLTO, in het programma Wakker! bij Omroep Brabant.

Afwijking normen

De mest van de monsters in het onderzoek blijkt veel minder stikstof te bevatten dan de berekeningen voorspelden. Die stikstof is ontsnapt naar de lucht, in grotere hoeveelheden dan verwacht. Scheepers wil niet te hard van stapel lopen. "Ik wil eerst meer weten over het onderzoek: hoe is het onderzoek gedaan, waar is het onderzoek gedaan en wat is de afwijking met de normen waar wij ons aan moeten houden?"

Scheepers vindt dat op deze manier de rekening weer bij de boeren wordt gelegd. "Die hebben geïnvesteerd in emissievloeren en luchtwassers op basis van door de overheid geteste systemen. Nu ligt er een nieuw meetrapport en blijkt het weer anders te zijn. We zijn op het verkeerde been gezet. We hebben al eerder gepleit voor realtime-metingen van de uitstoot. Laten we eerst de metingen maar eens naast elkaar leggen voordat we conclusies gaan trekken."