Dirk is een keiharde rugbyspeler in Oranje, maar helpt tussendoor ook kansarme jongeren aan een baan

"Het maakt niet uit wat er in het verleden gebeurd is, we proberen ze weer op de rit te krijgen." Met dat doel gaat de rugbyer met de jongeren aan de slag. In acht weken tijd probeert Dirk samen met zijn team de jongeren aan een baan te helpen. Drie keer in de week komt de groep samen. 's Ochtends hebben ze rugbytraining en 's middags werken ze aan zichzelf. Het doel is om terug aan het werk te gaan of met een opleiding te starten. De hoop is dat ze iets vinden waar echt hun passie ligt.

Hij laat zich bij de Harde Leersschool inspireren door dingen die hij bij Oranje meemaakt. "Gek genoeg zijn er heel veel raakvlakken wat ik met het Nederlands team doe en wat er hier gebeurt", zegt hij "Wat ik in de topsport zie, neem ik mee hierheen", legt hij uit.

Maar het werkt ook andersom. Voor de training vertelt de aanvoerder aan de jongeren hoe hij met zijn eigen teamgenoten ook kleine harde leerschool oefeningetjes gedaan heeft. Het gaat dan om opdrachten om elkaar beter te leren kennen en in een korte tijd een hecht team te worden. "Als je als team beter wil worden is onderling respect heel belangrijk."

Vuur in het hart

Tien jaar geleden debuteerde de Roosendaler in het Nederlandse team en inmiddels heeft hij grote stappen gemaakt. "Ik speelde als kind heel agressief, maar zeker als aanvoerder kun je niet meer dat gemene spelletje spelen. Je moet slim zijn en blijven praten in het veld." Die ontwikkeling probeert hij ook de jongens van de Harde Leerschool bij te brengen. "Je moet vuur in het hart hebben en ijs in het hoofd. Met volle overgave ervoor gaan, maar wel met een gedachte erachter."

Die rol als leider bevalt hem wel. "Dat ik als Brabantse jongen uit Roosendaal uiteindelijk daar sta, daar ben ik trots op. De Harde leerschool is mijn nieuwe dingetje, dat geeft me veel energie", vertelt hij met een grote glimlach. En juist in dat leiderschap zit een grote overeenkomst. "Je moet uiteindelijk de groep het laten doen. Als je andere mensen beter kan laten worden, dan denk ik dat je een goede leider bent."