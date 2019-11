'Ossenaar (26) opgepakt voor brandstichting Oss is zoon van crimineel Martien R.'

Het huis aan de Aengelbertlaan in Oss raakte flink beschadigd. (Foto: SQ Vision)

Een 26-jarige man uit Oss is donderdagmorgen op het politiebureau in Den Bosch aangehouden voor brandstichting. Hij wordt gezien als het brein achter een brandstichting bij een woning in Oss waarbij twee honden om het leven kwamen. Volgens De Telegraaf gaat het om Anton R., een zoon van crimineel Martien R. uit Oss. Dat wil de politie niet bevestigen.

Op donderdag 13 september werd bij een woning aan de Aengelbertlaan in Oss geprobeerd brand te stichten. Een paar dagen later, op zondag 16 september, bleef het niet bij een poging.

Die ochtend werd het huis in brand gezet. De bewoner kon ternauwernood wegkomen. Twee honden overleefden de brand toen niet.

Verschillende onderzoeken

De politie kwam de mogelijke uitvoerders van de brandstichting in Oss op het spoor door informatie uit verschillende onderzoeken te combineren. Zo werd op vrijdag 7 oktober 2018 werden een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder vast woonadres opgepakt door een arrestatieteam in een vakantiepark in het Limburgse Belfeld.

Een dag later werd in het Utrechtse Maarsbergen een destijds 21-jarige man zonder vast woonadres opgepakt. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Henk Baum uit Nistelrode op donderdag 22 maart 2018 in Schaijk. Mede door informatie uit deze onderzoeken kon de 26-jarige man uit Oss worden aangehouden.

'Martien R. kopstuk Osse misdaadwereld'

Volgens De Telegraaf is de aangehouden man Anton R. uit Oss. Hij zou de zoon zijn van Martien R., een kopstuk uit de Osse misdaadwereld die in verband wordt gebracht met enkele liquidaties en aanslagen.

Het Brabants Dagblad meldt dat R. ook in verband wordt gebracht met de moord op Peter Netten, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Overzicht met mogelijke aanslagen

De recherche verdenkt de 26-jarige man uit Oss de opdrachtgever te zijn geweest voor de poging brandstichting en de brandstichting bij de woning aan de Aengelbertlaan in Oss. Of de man ook betrokken is bij andere feiten uit de andere onderzoeken, wordt nog onderzocht. De man zit vast en wordt verhoord.

Hieronder het overzicht van de mogelijke aanslagen waar de groep van uitvoerders waar de opgepakte Ossenaar toe zou behoren van verdacht wordt: