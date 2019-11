Nog steeds honger op derde kerstdag? Onbeperkt friet en snacks in Tilburg

Ben je na twee dagen steengrillen of gourmetten nog wel in voor een derde ronde? In Tilburg kun je op 27 december friet en snacks eten tot je erbij neervalt.

Twee uur lang kan je onbeperkt genieten van friet, frikandellen, kroketten, bamischijven, nasischijven, gehaktstaven. Ook de sausjes en de broodjes zullen niet ontbreken. Klaar met eten? Met het verbranden van calorieën hoef je niet te wachten tot de volgende dag. Je kunt meteen aansluiten bij de silent disco.

Dit alles staat op het menu bij Club Smederij, die het frietfestijn in 2018 lanceerde. “Vorig jaar hebben we meer dan 25.000 reacties ontvangen. Het lijkt een weliswaar gekke, maar ook leuke traditie te worden”, zegt organisator Lennard Groenenboom. Het evenement zal daarom niet alleen in Tilburg, maar ook in Nijmegen worden gehouden.