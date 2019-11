Stalbezetting Boxtel: Boer Jeroen voelt zich gesteund door rechter, 'maar elke straf is te laag'

Woensdag werden 67 actievoerders van Meat the Victims veroordeeld tot een geldboete van 300 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week. Van Sleuwen was woensdag zelf niet in de rechtbank in Den Bosch. Hij vond de confrontatie met de activisten die zijn stal bezetten te zwaar.

Op afstand volgde hij de zaak en de uitspraak. “Ik vind dat de officier van justitie en de rechter prima hebben geschetst wat voor impact deze actie heeft gehad op ons, onze medewerkers, onze dieren en op de hele sector." Hij vervolgt: "Ons gevoel van veiligheid is aangetast. Door deze actie zijn we gedwongen om veiligheidsmaatregelen te treffen voor ons en onze medewerkers”, vertelt Van Sleuwen.

Lovend over politie

De varkensboer is ook lovend over het optreden van de politie destijds: “Dit hadden zij ook nog nooit meegemaakt, maar ze hebben het uiterst professioneel gedaan.” De activisten kunnen op minder sympathie rekenen van Van Sleuwen. “Die activisten staan niet stil bij wat het allemaal kost om hun mening op zo’n manier uit te dragen.”

(Foto: Rob Engelaar)

Honderden mensen op terrein

De boer is samen met zijn broer Joan eigenaar van een varkensbedrijf met drie locaties, waaronder de bewuste stal in Boxtel. Op 13 mei werd hij rond de middag gebeld door een medewerker van de stal in Boxtel met de mededeling dat honderden mensen het terrein en de stallen hadden bezet.

Toen de broers in Boxtel aankwamen was de politie er al. “Je wilt het liefste een slang met water op die activisten zetten”, zei hij destijds. “Maar je verstand houdt je tegen.” En dus konden ze niks doen dan afwachten. Uiteindelijk duurde de bezetting maar liefst tien uur.

Louter publiciteit

De actie droeg volgens de rechter niet bij aan het dierenwelzijn, maar was louter bedoeld om publiciteit te genereren. Dierenleed is niet aangetoond, aldus de rechter. En ook droeg de actie niet bij aan het debat over dierenwelzijn.

Daarnaast nam de rechter het de activisten kwalijk dat ze het gezin dat op het erf woont, hebben getroffen door het bedrijf te overrompelen met zo’n grote groep. “Dit was geen vreedzaam protest”, hield hij de actievoerders voor. “En een overtuiging rechtvaardigt niet het overtreden van de wet.”