Boek 'Met andere ogen' moet liefde voor natuur rond Breda vergroten

Urenlang op je buik met de camera in aanslag liggen wachten op die ene perfecte foto van een dier dat zich liever niet laat zien. Herkenbaar voor natuurfotografen, waar Brabant er velen van telt. Zo ook in de Baronie, grofweg het grotere gebied rond Breda.

Weten wat er leeft

Het werk van acht fotografen is nu gebundeld in het boek. Bijna vijfhonderd fraaie foto's tonen de pracht van de natuur in deze regio, ook van planten en dieren die je niet zomaar langs de paden aantreft. Maar het is volgens initiatiefnemer Riet Pijnappels meer dan dat: "Het gaat erom dat je draagvlak creëert voor de natuur. Want als mensen het gebied niet kennen, dan kun je ze ook niet vragen om er liefde voor te voelen. Het doel van het boek is weten wat er leeft, weten wat er groeit in onze eigen omgeving."

Boswachter Floris Hoefakkers van Staatsbosbeheer is blij met het doel van de fotografen, want volgens hem verdient natuurbehoud veel meer aandacht. "Mensen denken bij 'groen' aan het milieu en duurzaamheid. Maar aan het behoud, beheer en beschermen van natuurgebieden wordt minder aandacht besteed. En dat is jammer, want we hebben hier een uitzonderlijk divers landschap met veel soorten. En daar moeten we zuiniger mee omgaan", aldus de boswachter.

Zand en klei

De Baronie is veel groter dan alleen Breda en bestaat ook uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen en Zundert. Toch heeft de stad Breda door haar lange geschiedenis een bepalende rol gespeeld in de vorming van het landschap, zegt landschapsarchitect Hans van Engen: "De stad is precies gebouwd op de grens waar zand over gaat in kleigrond. Dat was ook door de aanwezigheid van water de ideale plek om handel te drijven. En dat zie je nu nog aan sporen van lanen, bossen en kerkjes in dat gebied. Het is een uniek stukje van Brabant."

Malawi

Het eerste exemplaar van het fotoboek wordt vrijdagmiddag op kasteel Bouvigne in Breda aangeboden aan wethouder Paul de Beer. De volledige opbrengst gaat naar een bijzonder project in Malawi. Daar redt Nicole van Elteren uit Zundert met de Afriana Foundation al zeven jaar lang baby's en peuters van voodoo-praktijken, seksueel misbruik en de hongerdood.