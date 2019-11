Tientallen boeren schoten boer Gerbert te hulp bij dreigende stalbezetting [RECONSTRUCTIE]

De politie waarschuwde eerder deze week dat er een stalbezettingsactie komt van dierenactivisten. In Beers leek het woensdagavond raak. Boze boeren verzamelden zich daar omdat er een P2000-melding was gegeven over een demonstratie of mogelijke bezetting van een varkensstal aan de Elstweg. Boer Gerbert Oosterlaken zou het doel zijn van actievoerders en dus togen boeren snel naar Beers. Maar wat was er nou werkelijk aan de hand?

Omroep Brabant kreeg een aantal afbeeldingen toegestuurd uit besloten whatsappgroepen van boeren. Het overzicht hieronder geeft een goed beeld hoe de boeren snel en massaal reageren op dreiging van dierenactivisten.

16.58: Het begon al 's middags. In een van de whatsappgroepen wordt een afbeelding geplaatst, die door 'Vegan Streaker' in een chat van dierenactivisten is geplaatst. Onduidelijk is nog waar de actie gaat plaatsvinden.

17.16: Een kwartier later wordt het mogelijke doel van de dierenactivisten een stuk duidelijker. Iemand heeft een foto gedeeld van boer Gerbert Oosterlaken uit Beers. Daarbij plaatst iemand de tekst: Smeerlap, vanavond ga je boeten.

18.04: De activisten lijken de actie af te blazen.

19.03: De boeren nemen het zekere voor het onzekere. Ze weten niet of de actie van activisten in Beers doorgaat. De gesprekken komen op gang.

19.04: Steeds meer boeren melden dat ze opletten en paraat staan.

19.18: Is er nu wel of niet een stalbezetting of demonstratie, vragen mensen zich af.

19.23: Sommige boeren nemen het zekere voor het onzekere en gaan op weg richting de boerderij in Beers.

20.25: Tegen halfnegen zijn er tientallen boeren in Beers. Er is geen activist te zien.

21.05: Er is verwarring onder de boeren. Is er nu wel of niet iets aan de hand?

21.37: Foto's van meerdere verdachte auto's worden gedeeld. Maar ook dit blijkt loos alarm.

21.37: De conversatie stopt abrupt. Er wordt volgens de boeren meegelezen door activisten, dus openlijk praten gaat niet meer.

Loos alarm deze woensdagavond, maar de boeren blijven alert. De politie meldde niet voor niets aan de ZLTO dat er deze week mogelijk weer een actie komt. De actie zou moeten plaatsvinden in de week dat 67 aanhangers van Meat the Victims voor de rechter staan. Zij kregen woensdag voor de rechtbank in Den Bosch ieder een boete van 300 euro voor de stalbezetting in Boxtel op 13 mei. Toevallig of niet op dezelfde dag als de aangekondigde actie in Beers.

Het advies van de ZLTO blijft daarom: 'doe je stal op slot'.