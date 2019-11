ZuidWest TV in Bergen op Zoom viert vijftig jaar unieke lokale televisie: 'Het zit in ons DNA'

Het was op initiatief van Ko Melkert dat op 17 februari 1969 vanaf het dak van het toenmalige verpleeghuis ABG de allereerste tv-uitzending werd gemaakt.

"De carnavalsoptocht trok altijd langs het verpleeghuis. De bewoners die in bed lagen konden het alleen maar horen en niet zien. Daarom huurde hij een camera van Philips en zorgde dat de tachtig mensen de stoet toch konden bekijken op televisie", vertelt Maarten.

De eerste uitzending van lokale televisie in Nederland. (Foto: ZuidWest TV)

Groot succes

De testuitzending was een groot succes. In het najaar richtte Melkert samen met Jack van den Boom en Hans Sterk ABG-TV op, de voorloper van ZuidWest TV. "Er werden kabels aangelegd naar andere zorginstellingen in Bergen op Zoom, zodat zieken en senioren in verzorgingshuizen en het ziekenhuis ons konden zien."

Met ABG-TV maakte Nederland kennis met de allereerste lokale televisie. "Geen enkele lokale omroep doet het al zo lang als wij. Alle omroep begonnen met radio. Wij niet", zegt de directeur trots.

Nieuwsuitzendingen

Inmiddels heeft de streekomroep een enorme kwaliteitsslag gemaakt. Zo worden de inwoners van Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht dagelijks op de hoogte gehouden van evenementen en nieuws via radio, televisie en de website. Als het aan Van den Boom ligt wordt dat op korte termijn alleen maar meer.

De uitzendingen van ZuidWest TV komen vanuit de studio in het Eventum (Foto: Robert te Veele)

Donderdagavond wordt vanuit de fonkelnieuwe studio in het gebouw Eventum een jubileumuitzending gemaakt. Vrijwilligers van het eerste uur kijken in de talkshow terug op de pionierstijd en er wordt vooruitgeblikt op de toekomst.

DNA

Een belangrijk persoon in de geschiedenis van ZuidWest TV ontbreek donderdag op het omroepfeestje. Het is Jack, grondlegger van de omroep en vader van Maarten. Vijf jaar geleden is hij overleden.

Of hij trots zou zijn op wat zijn zoon samen met al die enthousiaste vrijwilligers heeft neergezet? "Dat denk ik zeker. De omroep zat in zijn DNA, het zit in mijn DNA."