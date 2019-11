Precies 40 jaar geleden sloeg PSV'er Huub Stevens een gat in de kleedkamer na 6-0 nederlaag

PSV heeft na de sportieve dip van de afgelopen weken een spannende avond voor de boeg, met de wedstrijd tegen LASK Linz in het vooruitzicht. Hopelijk krijgen fans donderdagavond geen flashbacks naar exact veertig jaar geleden. 7 november 1979 werd namelijk de pijnlijkste avond Europa Cup ooit voor PSV-supporters, met een eindstand van 6-0 tegen. Speler van toen Huub Stevens blikt terug op die ellendige wedstrijd tegen AS Saint-√Čtienne.

Hij kan er nu wel om lachen, maar het was op zijn zachts gezegd geen goede wedstrijd voor Stevens, later coach van PSV. "Het was voor die wedstrijd nogal warm in de kleedkamer. Na de wedstrijd niet meer, want toen zat er een gat in de deur. Die rekening kreeg ik gepresenteerd", vertelt hij in radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

250 gulden

Dat gat sloeg hij er zelf in toen PSV al na vijf minuten speeltijd 3-0 achter stond en Stevens gewisseld werd. "Ik geloof dat ik er iets van 250 gulden voor moest betalen", vertelt hij.

Het gevoel dat hij en zijn medespelers toen hadden, kan hij zich nog goed herinneren. "Het was teleurstellend en daar schaam je je voor, zo makkelijk is dat." Het feit dat achteraf duidelijk werd dat spelers van Saint-Étienne prestatieverhogende middelen hadden geslikt, kon die pijn niet meer verzachten. "Dat had geen resultaat meer voor ons, het was toch gewoon 6-0. Het verklaart natuurlijk wel iets maar aan de andere kant heb je toch verloren en haalt het die pijn niet weg die je opgelopen hebt."

Herhaling?

Stevens is niet bang dat de geschiedenis zich exact veertig jaar later gaat herhalen. "Zo erg zal het toch niet worden vanavond. En dat LASK Linz ook wel echt een andere tegenstander is dan Saint-Étienne van toentertijd. Er stonden grootheden in het veld."

Wel heeft hij een verklaring voor de dip waar PSV in verkeert. "Je moet niet vergeten dat ze enkele belangrijke spelers missen. Als je een ingespeeld team hebt en je raakt spelers kwijt die essentieel zijn, dan werkt dat toch door. Alleen had ik gedacht dat ze een basis hadden om op terug te vallen en dat blijkt niet het geval."