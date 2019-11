Pakjes van sinterklaas en de kerstman zoeven door nieuw pakketsorteercentrum in Tilburg

Het nieuwe pakketsorteercentrum van PostNL in Tilburg zorgt er vanaf maandag voor dat sinterklaas en de kerstman hun pakjes snel in huis krijgen. Het centrum aan de Ledeboerstraat kan 9500 pakketjes per uur verwerken. Daarmee is dit het snelste sorteercentrum voor pakjes van PostNL.

Vanuit het nieuwe sorteercentrum worden dagelijks gemiddeld 32.000 pakketten bezorgd. PostNL maakt daarvoor gebruik van machines die zo zijn afgesteld dat pakjes die verschillend wegen ongeschonden het einde van de band halen. "Je kunt deze machine zo snel laten lopen als je wil, maar daarmee ontstaat het risico dat lichte pakjes uit de bocht vliegen", zegt depotmanager Jan Vink. "Dat willen we niet. We houden daarom de balans in gewicht van de pakjes zorgvuldig in de gaten, zodat we de optimale snelheid kunnen halen."

Emissieloos bezorgen

Duizend zonnepanelen op het dak van het nieuwe sorteercentrum leveren ongeveer de helft van de energie die nodig is om het centrum te laten draaien. Bovendien zijn er laadstations voor het opladen van elektrische bestelbussen. Voorlopig worden die nog niet gebruikt, maar het is de bedoeling dat de pakketbezorging over een paar jaar helemaal emissieloos gebeurt.

Het pakketsorteercentrum is het 25ste in zijn soort van PostNL in Nederland. Daarvan staan er nu vier in Brabant. Behalve in Tilburg zijn er ook pakketsorteercentra in Son, Den Bosch en Breda. Het nieuwe sorteercentrum levert werk op voor 350 mensen in de regio.