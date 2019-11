Bomen die stinken naar poep in Valkenswaard, gemeente kocht per ongeluk verkeerde variant

VALKENSWAARD -

De gemeente Valkenswaard neemt geen maatregelen tegen stankoverlast in de Dokter Dagevosstraat. Sinds twee jaar hebben bewoners van deze straat in Valkenswaard in de herfstmaanden last van een poepgeur die afkomstig blijkt te zijn van een rij Ginkgo Biloba-bomen, ook bekend als Japanse notenboom.