Tatum is op haar 16e al vijf jaar mantelzorger van haar moeder: 'Ik doe het met liefde'

Het is een gezellige boel in het kleine huisje in Oss. Moeder Ida en dochter Tatum genieten zichtbaar van hun tijd samen. Ze kijken videofilmpjes op hun telefoon. Onder andere van rapper Calvijn, waar Tatum een klein rolletje had in zijn laatste videoclip. De hond mag gewoon op de bank.

Eigenlijk mag er heel veel, legt Ida uit. Haar psychische aandoening, borderline, zorgt ervoor dat ze maar weinig remmingen kent. "Gelukkig is een leven met borderline niet alleen maar zwart. Het kan dus ook ongeremd leuk zijn", lacht ze.

Een op de zes Brabanders is mantelzorger

Volgens de meeste recente cijfers van het CBS is ruim 16 procent van de Brabanders van 19 jaar en ouder mantelzorger. Eén op de zes Brabanders dus. Mantelzorgers helpen mensen met fysieke, verstandelijke of psychische problemen in hun gezin, familie of kennissenkring. De recente cijfers zijn uit 2016, want ze worden maar eens in de vier jaar bijgewerkt.

Hoe normaal Tatum het ook vindt, die zorg voor haar moeder, dat is het natuurlijk niet. Het duurde een paar jaar voordat Tatum zelf doorkreeg dat de situatie bij haar thuis toch wel anders was dan bij andere mensen. "Toen ik ouder werd en bij vriendinnen over de voer kwam, zag ik pas dat het er daar heel anders aan toe ging. Toch zag en zie ik niks negatiefs in wat ik doe".

En dat doet ze nog steeds niet. Al weet ze dat ze er dingen voor heeft moeten laten. "Uitgaan met vriendinnen bijvoorbeeld, dat deed ik bijna niet"

Symbiotische relatie

"Tatum heeft echt een andere jeugd dat haar leeftijdsgenoten", zegt haar moeder. "Ze heeft veel meer moeten regelen en zorgen. ook piekert ze veel meer. En misschien nog wel een moeilijkste aan dit alles is dat haar leeftijdsgenoten dit niet kennen of meemaken. Het is dat ook echt moeilijk voor Tatum om er met ze over te praten".

Tatum en moeder Ida

Dat leidt ertoe dat Ida en haar dochter nog meer naar elkaar toetrekken. "De GGZ zegt dat onze relatie niet gezond is. Een symbiotische relatie noemen ze het, geen moeder-dochter-relatie". Ida kan er niet mee zitten. Zelf overleed haar moeder toen ze pas 47 jaar oud was. "Ik heb met mijn dochter liever een symbiotische relatie dan géén relatie", besluit ze.

Trots overheerst. "Voor haar is het natuurlijk ook geen keuze geweest", zegt Ida. "Maar ze doet het gewoon. Waar ik voor probeer te zorgen is dat ze ondanks alles een zo leuk mogelijke jeugd heeft. En kijk dan! Ze is gewoon het aller liefste meisje van de hele wereld"!