Een pakket met vijf kilo aan xtc-pillen is donderdag door DHL onderschept. Dat meldt de wijkagent van de Bredase wijk Tuinzigt op Instagram.

Pakketbezorger DHL vertrouwde het niet en meldde dit bij de politie. De wijkagent heeft het pakket in beslag genomen.

In de doos had volgens de verpakking eigenlijk een bladblazer moeten zitten. Vermoedelijk gaat het om xtc die vanuit Nederland naar het buitenland onderweg was.