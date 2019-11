Italiaanse toerist die fatale crash veroorzaakte op A27, mag van OM drie maanden niet rijden

Tegen een 22-jarige Italiaanse toerist is drie maanden rijontzegging en een boete van 1400 euro geëist voor een dodelijk ongeluk bij Oosterhout in 2018. De man raakte op de A27 de controle over zijn auto kwijt en knalde meerdere keren tegen de vangrail aan. Twee passagiers die bij hem in de auto zaten zijn overleden bij de crash.

In de rechtbank in Breda waren vrijdagmiddag de ouders van één van de slachtoffers aanwezig om de eis aan te horen. Bij het ongeluk kwamen een 18-jarig meisje uit Frankrijk en een man, van wie de nationaliteit niet bekend is, om het leven.

In de auto zaten vijf personen die na een vakantie in Amsterdam onderweg waren naar Parijs. Ter hoogte van Oosterhout ging het gruwelijk mis. De 22-jarige bestuurder raakte vermoedelijk met twee banden in de berm, waarna hij de controle over de auto verloor.

Uit auto geslingerd

Volgens ooggetuigen slingerde de bestuurder met de auto van links naar rechts over de snelweg. Hij raakte met zijn auto verschillende keren aan beide kanten van de weg de vangrail. Twee inzittenden werden uit de auto geslingerd en kwamen in de middenberm terecht, tussen de vangrail in. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.