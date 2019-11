Na twee jaar is Tim (26) klaar met de perfecte kopie van O.J. Punctuel van Symbolica in de Efteling

Dankzij zijn Nederlandse vader en een opa en oma in Eindhoven spreekt Hendriks perfect Nederlands. “Ik wilde een animatronic (bewegende en sprekende pop, red) namaken. Symbolica was toen de nieuwste attractie in de Efteling en de lakei is prominent aanwezig in de voorshow van de attractie”, licht hij zijn keuze toe. “Vervolgens ben ik in de Efteling gaan filmen en fotograferen om het na te kunnen bouwen.”

De eerste ontwerpen van O.J. Punctuel werden nog met klei en Knex in elkaar gezet, maar het eindresultaat is volledig in 3D-geprint en beweegt met software van eigen hand. Tim is namelijk sofware-developer. "In eerste instantie dacht ik dat het een gemakkelijk klus zou worden, maar ik heb er toch nog zo’n twee jaar over gedaan. Ik ben ontzettend trots op het resultaat”, zegt Hendriks. Het volgende project ligt al op de plank: een figuur uit Phantom Manor in Disneyland Parijs.