Brabant wil het woord 'Holland' nooit meer horen, vanaf nu alleen nog maar 'Nederland'

DEN BOSCH -

Terwijl heel wielerminnend Brabant uitkijkt naar de doorkomst van La Vuelta door onze provincie, hebben hun volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten vrijdag daar in de hoogste versnelling een stevige discussie over gevoerd. Die discussie was niet zo verwonderlijk, want er gaat 950.000 euro gemeenschapsgeld naar het deel van de Ronde van Spanje dat door Brabant gaat. Toch ging het vooral over de naam La Vuelta Hollanda die de organisatie van het feestje in Brabant gebruikt.