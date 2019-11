Veiligheidschecks moeten ouderen bedacht maken op gevaar van inbraken en babbeltrucs

De ouderenbond ANBO ziet het aantal aanvragen voor de veiligheidschecks toenemen. "Ik heb er al zes in drie weken en dat is veel", zegt Elias. Hij noemt als oorzaak alle publiciteit over inbrekers die zich voordoen als medewerkers van de thuiszorg, de zogenoemde 'bloedprikkers'. "Ouderen zouden veel vaker het alarmnummer 112 moeten bellen", meent hij. "Als je dat meteen doet nadat je iemand aan de deur hebt gehad die je niet vertrouwt, komt de politie onmiddellijk en is de kans groot dat die persoon gesnapt worden."

'Ouderen zijn de schuchter'

Hij waarschuwt ook voor de 'schuchtere' houding van veel ouderen die niet naar een legitimatiebewijs durven te vragen. "Zelfs de politie is er tegenwoordig aan gewend geraakt dat ze om een kaartje gevraagd kunnen worden." Bovendien is het zo dat alle officiële instanties eerst een bericht sturen voordat ze iemand langs sturen, weet hij. "Maar de beste manier om jezelf te beschermen tegen vreemde indringers is: niet opendoen."

Frank van den Broek (75) is zich bewust van de risico's van babbeltrucs. "Wij ouderen zijn meestal goed van vertrouwen, maar die babbeltrucs vragen toch om een zekere alertheid. Je mag er niet naïef in zijn. Ik weet het maar ik vind het tegelijk heel lastig. Want je wil ook een fijne open samenleving houden."

Noodknop naar 112

Zijn huis is goed beveiligd en met een noodknop waarmee hij rechtstreeks 112 kan waarschuwen durft hij het aan om ook 's avonds nog de voordeur open te doen. Hij krijgt van Elias het advies mee om de ramen te voorzien van sluitingen met een slotje. "Dat neem ik zeker ter harte."

En die groenbakken bij de buren? "We zien elkaar vanavond, dan zal ik het er eens over hebben. Maar zelfs al gebruikt iemand die kliko's om bij mij over de schutting te klimmen: mijn huis kunnen ze toch niet in."

