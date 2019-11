Winterse taferelen in de herfst: de eerste sneeuwvlokjes zijn in aantocht

EINDHOVEN -

Winter is het nog niet, maar de eerste sneeuwvlokjes zijn onderweg. Dinsdag kan het zomaar gebeuren, al gaat het volgens Jordi Bloem van MeteoGroup wel om natte sneeuw. “Voor de tijd van het jaar wordt het vrij koud. En zeker in een bui is er dan sprake van een echt wintergevoel. Met misschien dus hier en daar een sneeuwvlok.”