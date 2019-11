Kinderen springen erop los op Stuitergrasveld in Bergeijk: 'Dit is weer eens wat anders'

Het is druk met rondspringende kinderen op het Stuitergrasveld in Bergeijk, vrijdagmiddag. In het grasveld zitten kleine trampolines, weggewerkt onder een laagje kunstgras. En doordat de trampolines zo zijn weggewerkt, lijkt het net of de kinderen over het grasveld springen. “Heel erg leuk. Een schommel hebben ze overal, maar dit is weer eens wat anders”, vinden de kinderen.

Kinderen van alle leeftijden stuiteren vrijdag rond op het veldje. Het is lekker druk. “Het is leuk om actief te zijn”, zegt de 10-jarige Dylana. “Je wordt er lekker moe van als je het lang doet.” Een ander merkt op: “Je kan er veel op doen, springen en kunstjes.”

Een trampoline is lelijk

Het springgras is een uitvinding van Bas Warmerdam. “Ik merkte dat kinderen het leuk vinden om op een trampoline te springen. Dat vinden mijn twee dochters ook. Maar een trampoline is een lelijk ding. Toen bedacht ik dat het mooi zou zijn om hem weg te werken met een laag gras.”

En dat was nog niet alles. Want het springgras bestaat uit verschillende kleine trampolines. “Hoe mooi is het als je langs een parkje loopt dat je kinderen over het gras ziet stuiteren.” Volgens Warmerdam is het een mooie bijkomstigheid dat de kinderen er veel door bewegen. “Als kinderen iets leuk vinden doen ze het ook veel.”

Groen gras

In Bergeijk wordt het springgras dus goed ontvangen. Kleine kanttekening: de trampolines zijn een stuk groener dan het dun ingezaaide modderige veld wat eromheen ligt. Daarmee steken ze behoorlijk af. Een van de kinderen heeft daar dan ook commentaar op: “Gemeente Bergeijk, zaai het gras op het veldje”, luidt dan ook de oproep.