Vriendengroep maakt het bont in Geertruidenberg: jongeren dronken achter stuur van auto betrapt

Rond kwart over twee 's nachts zagen agenten een auto op het midden van de Stadsweg stilstaan en met horten en stoten wegrijden. Ze lieten daarop de bestuurster - een 16-jarig meisje - stoppen. Zij kon vanwege haar leeftijd nog geen rijbewijs hebben. Vervolgens bleek dat ze alcohol had gedronken. Daarop werd ze meegenomen naar het politiebureau. Ze had twee keer meer gedronken dan is toegestaan. "Ze gaf vervolgens aan dat haar 20-jarige vriend - die als bijrijder in de auto zat, teveel alcohol had gedronken en dat hij haar daarom liet rijden in zijn auto...", laat een politiewoordvoerder weten.

Zes keer teveel gedronken

Toen de agenten het meisje thuis in Made afzetten, reed een andere auto langs. De agenten vermoedden dat het om vrienden van het meisje ging. Ze lieten ook deze bestuurder - een 19-jarige man uit Raamsdonksveer - stoppen. Ook in deze auto zat de 20-jarige vriend van het 16-jarige meisje als bijrijder.

Ook deze 19-jarige bestuurder had meer alcohol op dat is toestaan. Hij blies - als beginnend bestuurder - ruim zes keer teveel. Hij moest meteen zijn rijbewijs inleveren.

Kers op de taart

Een paar minuten later zag een andere politie-eenheid de 20-jarige vriend van het 16-jarige meisje zelf autorijden. Hij bleek inderdaad teveel te hebben gedronken en werd aangehouden. In het politiebureau bleek hij - als beginnend bestuurder - vier keer meer alcohol te hebben gedronken dan is toegestaan.

"Een avondje feesten eindigde voor deze vriendengroep dus in een gezamenlijke afterparty in het politiebureau in Oosterhout", laat de politiewoordvoerder weten.