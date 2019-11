A17 afgesloten bij Roosendaal na ernstig ongeluk

De weg is dicht vanaf knooppunt De Stok. Het verkeer dat na het ongeluk kwam vast te staan, is door een weginspecteur van Rijkswaterstaat en de politie weggeleid. Verkeer richting Rotterdam wordt geadviseerd om te rijden via Breda over de A58 en de A16.

Zwaargewond

Wat er precies gebeurd is op de A17, is niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er iemand zwaargewond.