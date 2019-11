A17 urenlang afgesloten bij Roosendaal na ernstig ongeluk

De A17 naar Dordrecht was zaterdag urenlang afgesloten na een ernstig ongeluk bij industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Hier botsten rond zes uur 's ochtends twee auto's op elkaar. De ene auto werd bestuurd door een 19-jarige man uit het Zeeuwse Tholen en de andere auto door een 20-jarige man uit Bergen op Zoom. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

De weg werd afgesloten vanaf knooppunt De Stok. Het verkeer dat na het ongeluk kwam vast te staan, werd door een weginspecteur van Rijkswaterstaat en de politie weggeleid. Verkeer richting Rotterdam kreeg het advies om te rijden via Breda over de A58 en de A16.

Zwaargewond

Wat er precies gebeurd is op de A17, is niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er iemand zwaargewond.