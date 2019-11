Zeeuws slachtoffer (19) van zwaar ongeval op A17 overleden in ziekenhuis

ROOSENDAAL -

De A17 naar Dordrecht was zaterdag urenlang afgesloten na een ernstig ongeluk bij industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Daar botsten rond zes uur 's ochtends twee auto's op elkaar. Een van de bestuurders, een 19-jarige man uit het Zeeuwse Tholen, kwam later in het ziekenhuis te overlijden.. Dat meldde de politie zondagavond.