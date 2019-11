Band Batmobile rockt nog steeds: 'We stoppen pas als een van ons dood neervalt'

Hun muziek wordt betiteld als rockabilly of psychobilly, maar voor de leden van Batmobile zelf hoeft het beestje niet per se een naam te hebben. "Het is als Elvis die te veel speed op heeft", zegt gitarist/zanger Jeroen Haamers over de energieke muziek die de band maakt.

'De klap komt pas na het optreden'

De Bredanaar vormt samen met zijn broer Eric Haamers (contrabas) en Johnny Zuidhof (drums) al sinds 1983 Batmobile. Een band die nog altijd kan rekenen op vooral internationale erkenning. Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd als het drietal na lange tijd weer eens in hun eigen Breda speelt. Bij een optreden in poppodium Mezz spat het enthousiasme en de energie er nog altijd vanaf.

Bekijk hier de video met de mannen van Batmobile in Mezz en lees daarna verder.

Toch kost dat tegenwoordig wel wat meer kruim dan vroeger. "Of je twintig bent of bijna zestig, dat scheelt toch wel", zegt Eric Haamers eerlijk. "Het is best topsport wat wij doen. We reizen ook veel en dat wordt steeds lastiger. Maar als een hele zaal uit zijn dak gaat, krijg je daar ook veel energie voor terug. De klap komt pas na het optreden."

Populairder buiten Nederland

Een optreden van Batmobile is nog altijd een traktatie: rauw, vol vuur en recht voor z'n raap. De band heeft in Nederland een vaste schare fans, maar is opmerkelijk genoeg veel bekender en populairder in het buitenland. Volle zalen zijn er bijvoorbeeld in Japan, Brazilië, Spanje, Italië, Duitsland, Rusland of Engeland. Nu, maar zeer zeker in het verleden.

Eric Haamers heeft er een eenvoudige verklaring voor. "Ik denk toch dat wat van ver komt, lekkerder is. En da's prima, want de wereld is groter dan Nederland." Broer Jeroen beaamt dat: "Ik denk dat de Nederlander een beetje calvinistisch is. Het wordt je niet zo makkelijk gegund, je krijgt minder snel een podium."

Verstierd in de jaren tachtig

Jeroen komt ook nog met een andere reden waarom Batmobile vroeger nationaal nooit echt helemaal is doorgebroken. "We hadden bij de media wel de naam dat we een beetje vervelend waren", zo zegt hij.

"Als we bij een radioprogramma waren, gingen we de mensen een beetje pesten en de Hilversumse hotemetoot vindt dat toch wat minder leuk. Ach, je bent een puber en dan ga je wat klieren. We hebben het in de loop van de jaren tachtig een beetje verstierd voor onszelf."

Seks, drugs en rock 'n roll?

Op een kleine pauze na is Batmobile al meer dan 36 jaar actief. En da's bijzonder, weet drummer Johnny Zuidema, die dus al die tijd al toert en muziek maakt met de Bredase broers Haamers.

"Ze zijn inmiddels mijn beste vrienden", zo zegt de Rotterdammer. "Dit geeft heel veel voldoening, nog steeds. We zijn beter dan ooit." En dan lachend, over het vergrijzende Batmobile: "De seks is inmiddels aardig op het nulpunt geraakt, aan drugs hebben wij hebben eigenlijk nooit zoveel gedaan, maar aan rock 'n roll des te meer."

Mooi einde op het podium

"We stoppen pas als een van ons dood neervalt", besluit Eric Haamers dan ook. "En het liefst op het podium, dat zou een mooi einde zijn."