Er is een Snollebolleke geboren: Rob Kemps en Miriam krijgen zoontje Manu

Zanger Rob Kemps, beter bekend als feestact Snollebollekes, is vader geworden van een klein Snollebolleke. Zijn vrouw is vrijdag bevallen van een zoon die de naam Manu heeft gekregen.

BEST -

“Dit is alles. En alleen maar geluk”, schrijft de kersverse vader op Instagram waarbij hij een foto van zijn zoon Manu heeft geplaatst. Bij de post van rode hartjes geplaatst. Verder verklaart hij zijn liefde aan zijn vriendin Miriam.

Manu is dus geboren op 8-11 en niet op 11-11, de datum waarop Miriam uitgerekend was. Toch zal Manu het carnavalsgevoel waarschijnlijk met de paplepel krijgen ingegoten. Het zal nog even duren voordat Manu zijn eerste stapjes zal zetten, maar waarschijnlijk gaan die eerst ‘naar linksss’ en daarna ‘Naar rechtsss’.