GLOW is begonnen, 30 gebouwen en objecten in Eindhoven in de ‘schijnwerpers’ [VIDEO]

EINDHOVEN -

Het lichtfestival GLOW in Eindhoven is weer begonnen. Vanaf halfzeven worden er in de binnenstad van Eindhoven zo’n vijfendertig karakteristieke gebouwen en objecten op een bijzondere manier uitgelicht. Een route van ongeveer vijf kilometer voert langs de verschillende lichtprojecten. Het festival duurt tot en met zaterdag 16 november.