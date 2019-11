Medewerker (50) van autobedrijf in Eindhoven overleden nadat hij onder hek terechtkwam

EINDHOVEN -

De man (50) uit Den Bosch die zaterdag ernstig gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Eindhoven is in het ziekenhuis overleden. Dit laat de politie zondagochtend weten. De man raakte gewond aan zijn hoofd toen bij een autobedrijf aan de Vaalserbergweg een meterslange schuifpoort omviel en hem raakte.