Met bier komt de gesloten Dongecentrale langzaam weer op stoom

Het eeuwfeest van de Dongecentrale trok zaterdag veel mensen, die met eigen ogen wilden zien wat er nog van de oude centrale over is en wat er sinds de start van de restauratie in 2012 al tot stand is gekomen. “Het kantoorgebouw uit 1951 is klaar”, vertelt Sylvia Pijnenborg van herbestemmingsorganisatie BOEi. “Het is in de originele stijl van de jaren vijftig gerestaureerd en wordt verhuurd als kantoorruimte.”

'Contracten zijn getekend'

Voor het voormalige filtergebouw zijn de toekomstplannen inmiddels ook definitief bekend. In het gebouw waar koelwater werd ingenomen voor de centrale komt een bierbouwerij. “De contracten zijn getekend en nu is het nog wachten op de gemeente voor toestemming van het bestemmingsplan."

In de hal – straks bierbrouwerij - blijven een aantal industriële innamepompen voor koelwater bewust staan en de vloer wordt met maar liefst anderhalve meter verhoogd. "Zodat mensen ook naar buiten kunnen kijken”, vertelt Pijnenborg. De inpandige verbouwing van het rijksmonument tot bierbrouwerij vergt een investering van 700.000 euro.

De beeldbepalende generator blijft staan, ook in het toekomstige evenementencomplex

Technofeest in de generatorhal

De kathedraalachtige hal, waar een enorme oranje generator staat, krijgt een toekomst als evenementenhal. “Hierboven waar de generator staat zal het gaan om kleinere evenementen als ontvangsten en beneden is het geschikt voor grotere evenementen. Dat heeft ook te maken met de draagkracht van de vloeren”, vertelt Pijnenborg. De 20-jarige Kurt Blom, die rondstruint in het complex, is weg van de generatorhal. “Ik houd van techno-feestjes en dit een geweldige locatie.”

De enorme huizenhoge generator die half Brabant ooit van stroom voorzag, blijft behouden voor de toekomst. “Die blijft, zegt Pijnenborg nadrukkelijk., "omdat hij zo beeldbepalend is. Het is een belangrijk onderdeel van het verhaal van de energiecentrale. Daar hebben we oog voor omdat er anders alleen een lege huls overblijft.”