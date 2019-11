Björn van der Doelen heeft wel zin in wat reuring rond 'Confetti in je reet'

Nadat zanger Björn van der Doelen lucht kreeg van de Greetz-wenskaart met daarop de tekst ‘Met confetti in je reet is het feest bij elke scheet’ mailde hij de directeur van bedrijf. De zin is namelijk precies de titel van een carnavalsnummer dat hij in 2013 maakte. Pas na aandacht in de media nam het bedrijf vervolgens contact op met Van der Doelen. “Een beetje jammer”, zegt hij hierover zondag.

Het bedrijf overweegt nu volgens Van der Doelen een Brabantse versie van de kaart te maken. Met daarop in de woorden van de zanger dezelfde ‘briljante zin’. “En ik zou dan, wanneer ik degene ben die de zin bedacht heeft, per verkochte Brabantse kaart tien cent krijgen."

"Van een kaart waar ze 2,95 euro voor vragen”, geeft Van der Doelen aan. Over het aanbod moet hij nog even denken. “Het is nu weekend. Morgen is het de elfde van de elfde. Dus op zijn vroegst woensdag kom ik erop terug”, zegt hij lachend.

'Wat reuring veroorzaken'

Van der Doelen geeft aan het vooral leuk te vinden wat ‘reuring’ rond de zin te veroorzaken. “Het gaat immers om een heel goede zin. Alles zit erin”, legt hij uit.

Op de vraag of hij het bedrijf gaat vragen een deel van de opbrengst van de kaarten aan een goed doel te geven, antwoordt hij vervolgens met een knipoog: “Een goed doel? Ik wil ook wel weer eens op vakantie!”

Post Jochem Myjer

Het was een Facebookpost van cabaretier Jochem Myjer die Van der Doelen ertoe bracht contact te zoeken met het wenskaartenbedrijf. "Hadden ze meteen gereageerd dan was het in een keer goed geweest", zegt hij. "Maar nu heb ik wel zin het een beetje hoog op te laten lopen."