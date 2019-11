Een van de beeldbepalende kerken in het centrum van Tilburg moet dicht. Maar welke?

De kerkklokken luiden. Bij de Sint-Jozefkerk en de Heikese Kerk druppelen de parochianen binnen voor de mis. Het nieuws dat een van deze twee kerken dicht zal gaan, komt hard aan.

Een mevrouw vertelt geëmotioneerd voor de ingang van de Heikese kerk: "We zijn al zoveel mooie gebouwen kwijt in Tilburg. Deze horen hier te zijn."

Bekijk hier welke kerk volgens de Tilburgers open moet blijven:

2000 euro per week

Er komen te weinig mensen om de kerken allebei open te houden. En het is simpelweg te duur, zegt de deken van Tilburg Jeroen Miltenburg. "Grote monumentale gebouwen zoals deze kerken zijn erg duur om te onderhouden. De verzekering, groot onderhoud, verwarming... Dat kost zo'n 2000 euro per week. Dat is op lange termijn niet meer op te brengen."

Bovendien liggen de kerken op een steenworp afstand van elkaar:

Bepalen welke kerk de deuren moet sluiten, is geen makkelijke keuze. Miltenburg: "Er zijn veel factoren die een rol spelen. Bijvoorbeeld hoe levendig het is op een bepaalde locatie. En wat voor activiteiten er allemaal zijn. Ook weegt mee of er een herbestemming wordt gevonden voor een van de twee kerken."

'Het zijn maar stenen'

Voor het eind van het jaar wordt de knoop doorgehakt. Voor de parochianen zit er niets anders op dan zich bij de beslissing van het kerkbestuur en het bisdom neer te leggen. Een daar hebben ze vrede mee. Een parochiaan zegt mild: "Dit zijn uiteindelijk maar stenen. Wij zijn de echte stenen, dus als het moet, bouwen we ergens anders verder."