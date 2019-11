Gewelddadige beroving: jongen door drie belagers geslagen en getrapt in Tilburg

Een jongen is zaterdagmiddag in Tilburg het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Het slachtoffer werd volgens de politie door mogelijk drie belagers meerdere malen geslagen en getrapt. De beroving gebeurde zaterdagmiddag rond vijf uur aan de Kapelmeesterlaan.

Hoe oud het slachtoffer precies is, maakt de politie niet bekend. Of het slachtoffer voor behandeling naar het ziekenhuis moest, is bij de politie niet bekend. Wel geeft een woordvoerder zondag aan dat hij 'een paar rake klappen in zijn gezicht kreeg en dat hij een paar keer is getrapt'.

Sieraden en betaalpassen

De daders zijn vermoedelijk jongemannen van tussen de achttien en twintig jaar oud. Het slachtoffer stond zaterdagmiddag aan de Kapelmeesterlaan te wachten toen er drie jongens op hem af kwamen lopen. Ze eisten de inhoud van zijn jas: onder meer sieraden en betaalpassen.

De politie heeft een signalement van de drie verspreid. Het gaat om twee licht getinte mannen en een donker getinte man. Deze laatste had een fors postuur. De drie zijn ze rond de 1,70 meter lang en ze droegen zwarte kleding.