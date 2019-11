Willem II duwt zwalkend PSV nog dieper in het moeras, RKC in slotfase onderuit bij Feyenoord

Willem II heeft het zwalkende PSV zondagmiddag nog wat dieper in het moeras geduwd. De Tricolores wonnen de Brabantse derby verdiend met 2-1. RKC Waalwijk kreeg in slotfase het deksel op de neus van Feyenoord (3-2).

PSV wint nu dus al zes wedstrijden op rij niet en dus blijft het nog altijd crisis in Eindhoven. Het spel van PSV was ook zondagmiddag weer verre van goed. De ploeg mist vertrouwen en dat is duidelijk te zien in het spel. Door dat gebrek aan vertrouwen gaan er veel simpele passes mis en de ploeg van Mark van Bommel had zeker in de eerste helft weinig stootkracht naar voren.

PSV'ers Cody Gakpo en Lars Unnerstall waren het met elkaar eens dat het ongekend is dat PSV opnieuw niet heeft gewonnen. Beide spelers zochten na afloop naar een verklaring. "Als je op een gegeven moment in zo'n fase zit, zit het geluk ook niet mee", zegt Unnerstall. Cody Gakpo vult hem aan. "We zitten op dit moment in de hoek waar de klappen vallen. We moeten door, alweer. Kop omhoog."

Ché Nunnely was de grote kwelgeest namens de Tilburgers. Hij zette de thuisploeg al na zeven minuten op 1-0, verprutste daarna nog een aantal prima kansen en deelde na een uur een tweede dreun uit.

Het waren voor de rappe buitenspeler zijn eerste doelpunten in dienst van Willem II. "Ik wil natuurlijk iedere week scoren. Maar twee keer scoren tegen een topclub is wel heel fijn." En met die doelpunten ook nog de zege pakken tegen PSV maakt het extra fijn. "Mijn dag kan niet meer stuk. Ik moet dit allemaal nog even verwerken, maar ga er enorm van genieten. Dit is gewoon top."

Jeroen Zoet

Dan was er bij PSV nog wel wat te doen om de keeperswissel. Trainer Mark van Bommel passeerde doelman Jeroen Zoet en liet Lars Unnerstall het Eindhovense doel bewaken. Tijdens het duel kwamen via social media berichten binnen dat Zoet in de spelersbus was gaan zitten. Na afloop van het duel bevestigde Van Bommel dat.

"Ik heb Jeroen geadviseerd binnen te zetten, anders zou na elke redding van Lars elke camera op hem gericht zijn. Dat wilde ik hem besparen; hij hoefde daarom niet op de bank te zitten van mij. Dat hij dan de bus instapt, snap ik volledig."

RKC Waalwijk

Hekkensluiter RKC Waalwijk leek zondag op weg naar een stunt tegen het fragiele Feyenoord en had na twintig minuten, dankzij Darren Maatsen en Sylla Sow, een fraaie 2-0 voorsprong opgebouwd.

Jörgensen en Larsson brachten de Rotterdammers echter nog voor rust langszij, waarna Senesi de elfde Waalwijkse nederlaag toebracht.