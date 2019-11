Auteur De kleurrijke keeper: 'De keeper doet het nooit goed'

"Een gewone speler kun je wisselen, maar als een trainer een keeper wisselt dan is er echt iets aan de hand", vertelt Renny. Hij doelt op de doelman van PSV, Jeroen Zoet. Trainer Mark van Bommel schoof Zoet aan de kant en maakte de Duitser Lars Unnerstall voortaan eerste keeper. "Die jongen is echt terneergeslagen nu. Die voelt zich verloren."

Persoonlijkheid

Keeper zijn, is volgens De Bruyn hetzelfde als zangeres zijn. "Dan is zingen je leven, maar als je keept, is keepen je leven. En op het moment dat je dat niet meer mag zijn, verlies je een deel van je persoonlijkheid, van je identiteit. Dat is bij Jeroen Zoet ook het geval." Om er bovenop te komen, noemt de auteur Hans van Breukelen als voorbeeld. Van Breukelen werd in 1987 opzij geschoven als eerste doelman van het Nederlands elftal. "Hij was echt een worstelaar, een vechter. Je moet echt tegen de stroming in en laten zien dat je een persoonlijkheid bent. Of Zoet er ook bovenop komt, gaan we meemaken."

In zijn eigen boek schrijft De Bruyn over zijn eigen jaren als keeper. Hij raadt Zoet daarom ook ten zeerste aan zijn boek te lezen. "Het boek gaat over de persoonlijkheid, het gedrag en het gevoelsleven van de keeper." De schrijver geeft een aantal handvatten aan keepers om (wederom) nummer één te worden. "Het is niet voor niks dat de keeper altijd nummer 1 draagt op het veld. Die symboliek wil ook zeggen dat hij de eerste is, de belangrijkste van het team."

Luister hier het radiofragment terug: