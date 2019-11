Grote brand in Sint-Michielsgestel legt bijgebouw Kentalis in de as

Rond negen uur 's avonds kwam de melding van de brand bij de hulpdiensten binnen. Het ging om een brand in een bijgebouw dat voornamelijk werd gebruikt als opslag. Volgens de officier van dienst was het pand leeg. Dat liet ook Kentalis weten.

Het gebouw waar de brand heeft gewoed, is niet verbonden aan de andere gebouwen van Kentalis. De instelling ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Er is volgens de organisatie geen gevaar geweest voor de bewoners van Kentalis die verderop op het terrein wonen. Bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. Wel werden extra medewerkers ingeschakeld om te zorgen dat de rust op alle groepen gewaarborgd was.

Uren bezig met nablussen

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Wel kan er vanuit worden gegaan dat het pand als verloren mag worden beschouwd. Rond de klok van tien uur was het vuur onder controle.