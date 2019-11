Grote brand in Sint-Michielsgestel legt gebouw in de as

Er heeft zondagavond een grote brand gewoed bij Kentalis audiologisch centrum aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Zeker zes brandweerwagens en een hoogwerker van verschillende eenheden waren nodig om de metershoge vlammen te bestrijden.

Rond negen uur 's avonds kwam de melding van de brand bij de hulpdiensten binnen. Het ging om een brand in een bijgebouw dat voornamelijk werd gebruikt als opslag. Volgens de officier van dienst was het pand leeg.

Uren bezig met nablussen

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Wel kan er vanuit worden gegaan dat het pand als verloren mag worden beschouwd. Rond de klok van tien uur was het vuur onder controle.