Grote brand in Sint-Michielsgestel verwoest bijgebouw doveninstituut, geen sprake van brandstichting

Er heeft zondagavond een grote brand gewoed in een bijgebouw van doveninstituut Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Zeker zes brandweerwagens en een hoogwerker van verschillende eenheden waren nodig om de metershoge vlammen te bestrijden. De brandweer heeft het gebouw, dat leegstond, gecontroleerd laten uitbranden. Er raakte niemand gewond.

Rond negen uur 's avonds kwam de melding van de brand bij de hulpdiensten binnen. Het ging om een brand in een bijgebouw dat voornamelijk werd gebruikt als opslag. Volgens de officier van dienst was het pand leeg. Dat liet ook Kentalis weten.

De politie laat maandagochtend weten niet uit te gaan van brandstichting. Verder onderzoek naar de oorzaak van de brand wordt volgens een woordvoerder niet gedaan. Een woordvoerder van Kentalis zegt ook geen idee te hebben van de oorzaak van de brand.

'Geen gevaar voor bewoners'

Het gebouw waar de brand heeft gewoed, is niet verbonden aan de andere gebouwen van Kentalis. De instelling ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Er is volgens de organisatie geen gevaar geweest voor de bewoners van Kentalis die verderop op het terrein wonen. Bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. Wel werden extra medewerkers ingeschakeld om te zorgen dat de rust op alle groepen gewaarborgd was.

"Gelukkig was de brand 's avonds. De meeste bewoners hebben er doorheen geslapen", zegt een woordvoerder van de instelling maandagochtend. Een bestemming voor het leegstaande pand had de instelling volgens haar niet. "Maar je hebt natuurlijk altijd liever niet dat zoiets gebeurd."



Vuur onder controle

Het is dus onbekend hoe de brand is ontstaan. Wel kan er vanuit worden gegaan dat het pand als verloren mag worden beschouwd. Rond de klok van tien uur was het vuur onder controle.