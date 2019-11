Metershoge vlammen uit dak bij brand in Sint-Michielsgestel

Rond negen uur 's avonds kwam de melding van de brand bij de hulpdiensten binnen. Het ging om een brand in een bijgebouw dat voornamelijk werd gebruikt als opslag voor facilitaire diensten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens de officier van dienst gaat het om een leegstaand pand.

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Wel kan er vanuit worden gegaan dat het pand verloren is. Rond de klok van 22.00 uur was het vuur onder controle. Wel is de brandweer nog enige uren bezig met nablussen.