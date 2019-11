Bedrijfsgebouw in Roosendaal 'niet meer te redden' na uitslaande brand

Een bedrijfsgebouw aan de Bosstraat in Roosendaal is zondagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond halftwaalf zondagavond ontdekt.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was er sprake van veel rookontwikkeling. Wie hier last van had, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Meerdere knallen

De brandweer probeerde het vuur van twee kanten te bestrijden. Daarom werden de Gastelseweg en de Bosstraat afgesloten voor verkeer. Volgens een getuige waren er meerdere knallen te horen en werden diverse vrachtwagens en auto's uit een loods naast het brandende gebouw weggehaald. "Ook een gedeelte van het terrein aan de voorkant werd leeggehaald."

Rond drie uur 's nachts werd het sein brand meester gegeven. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht. In het verwoeste gebouw waren vier bedrijven gevestigd, onder meer transporteur Merktrans.

Gevel ontzet

De brandweer is maandagochtend nog druk bezig met nablussen. De schade in het midden van het complex lijkt het grootst. Volgens een van de eigenaren zou het vuur daar ontstaan zijn. De gevel is ontzet. Het ziet ernaar uit dat het complex als verloren moet worden beschouwd.

Eigenaar Mesut Seker van transportbedrijf Merktrans laat weten dat hij slechts één vrachtwagen van zijn bedrijf op tijd uit de vlammenzee kon halen. "De vlammen sloegen al snel uit het dak van het gebouw", laat hij weten. "Er was geen redden meer aan..."

'Ik krijg geen hap door mijn keel'

Seker heeft - nadat hij rond kwart voor twaalf zondagavond wakker werd gebeld - de hele nacht naar de brand gekeken. Hij wilde maandagochtend nog altijd niet naar huis. "Slapen kan ik toch niet en ik krijg geen hap door mijn keel."

Hij vertelt dat Merktrans een familiebedrijf is en noemt de brand 'het ergste wat hem kon overkomen'. “Maar we gaan zeker opnieuw beginnen. We willen door.”