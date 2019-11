75 jaar later voert toneelvereniging Oss eerste stuk nogmaals op: 'Het is een eerbetoon'

Aan het licht wordt nog gesleuteld en ook het decor is nog niet helemaal af. Maar het stuk stáát. Een stuk met een bijzondere lading. In goed overleg werd besloten om de toneelboekjes van het stuk 'De Spooktrein' af te stoffen en te kijken of het, met wat aanpassingen, opnieuw kon worden opgevoerd. Het stuk is meer dan belangrijk voor de vereniging. Niet alleen omdat het het allereerste stuk was waarmee ze op de planken stonden, maar vooral om de gedachte erachter.

'Zuid helpt Noord'

''De opbrengst van het stuk kwam in 1945 geheel ten goede aan het Rode Kruis. De actie 'Zuid helpt Noord'", vertelt acteur Wilco Bevers. "Het zuiden van Nederland was al bevrijd. Het Rode Kruis kocht van de opbrengst voedselpakketten voor het noorden van Nederland, waar het nog volop oorlog was.''

En daar bleef het niet bij. 'De Spooktrein' reed nóg een keer, in 1953. Ook toen ging de opbrengst naar het Rode Kruis. Ditmaal om de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland te helpen.

Het stuk vertelt over zes gestrande reizigers die noodgedwongen de nacht doorbrengen op een verlaten station. Daar worden ze geconfronteerd met de macabere legende van een spooktrein. De angst neemt toe waardoor de onderlinge verhoudingen binnen dit bonte gezelschap ernstig op de proef worden gesteld. Een spannend stuk dat je, in de tijd waarin de televisie nog niet bestond, gegarandeerd een enerverend avondje uit opleverde.

De tijd van toen

Volgens Wilco Bevers moest er aan het originele stuk dan ook wel een beetje worden geschaafd. "In de eerste plaats moest het originele stuk natuurlijk worden opgediept", zegt hij. De teksten worden opnieuw opgevraagd bij de toneelcentrale. Al snel blijkt dat het taalgebruik uit die tijd nu écht niet meer kan. Bevers: "Zo staan er in het originele stuk bijvoorbeeld woorden als 'bedaar'. Daar kan je nu echt niet meer mee aankomen.'' Het stuk is een klein beetje herschreven, maar ademt nog steeds de tijd van toen.

Het stuk 'De Spooktrein' is in een iets moderner jasje gestoken

Drie avonden staat de toneelvereniging met 'De Spooktrein' op de planken: op 13, 14 en 15 november. De kaarten zijn zo goed als uitverkocht. En zoals de traditie betaamt gaat ook nu de opbrengst naar het Rode Kruis. "We hangen er dit keer geen label aan. Het Rode Kruis mag zelf bepalen waar het geld het hardste nodig is", besluit Bevers.