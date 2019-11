Groene scootertjes nemen Eindhoven over, rest van Brabant volgt waarschijnlijk snel

Als je in Eindhoven woont, heb je ze de afgelopen weken waarschijnlijk al overal gezien: groene, elektrische scootertjes van GO Sharing. Je zoekt er eentje, pakt je telefoon om hem via de app te activeren en rijdt naar je eindbestemming. Je betaalt vervolgens per minuut en laat hem weer achter als je rit erop zit. De deelscooter heeft in anderhalve maand tijd al 15.000 gebruikers.

Het bedrijf startte in Eindhoven omdat dat volgens hen de perfecte locaties was: veel studenten, veel expats én een mobiliteitsprobleem. Maar zoveel vraag naar de deelscooter hadden ze nou ook weer niet verwacht. Het doel is daarom om snel flink uit te breiden in de stad.

“We willen minimaal 500 voertuigen in Eindhoven. Maar we kijken ook naar andere steden zoals Breda, Tilburg en Helmond. We starten volgend jaar in zeker twaalf nieuwe steden, maar we kunnen nog niet zeggen in welke precies”, vertelt manager Raymon Pouwels van GO Sharing.

Misbruik

Helaas ging niet alles goed bij de lancering. Tieners vonden zo’n leenscooter reuze interessant en gebruikten bijvoorbeeld het rijbewijs van iemand anders om toch op de scooter te kunnen rijden. Je hebt namelijk een scooter- of autorijbewijs nodig om het groene gevaarte te mogen besturen. De politie schreef verschillende boetes uit en waarschuwde de jonge bestuurders.

wijkagentmaritio_eindhoven



Go-Sharing - De nieuwe groene elektrische scooters zijn sinds kort in Eindhoven beschikbaar🛵. Met een app op je telefoon kun je een scooter in de buurt vinden en gebruiken📱. Alle scooters zijn namelijk voorzien van een gps tracker.



Belangrijk! Een rijbewijs categorie AM is nodig om hierop te mogen rijden. Onlangs zijn er door ons al verschillende processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs🚫. Buiten het feit dat dit strafbaar is en geld kost is het ook zeer gevaarlijk. De gevolgen na een ongeval zijn niet te overzien💢. Zonder rijbewijs ben je namelijk niet verzekerd.



Heb je geen rijbewijs❌? Pak dan de fiets en bespaar veel geld en problemen. Wij zullen de aankomende tijd actief alle bestuurders op de Go-Sharing scooters controleren.

Heb je nog vragen over dit bericht⁉️ Laat gerust een reactie achter!



Go-Sharing - De nieuwe groene elektrische scooters zijn sinds kort in Eindhoven beschikbaar. Met een app op je telefoon kun je een scooter in de buurt vinden en gebruiken. Alle scooters zijn namelijk voorzien van een gps tracker.

Belangrijk! Een rijbewijs categorie AM is nodig om hierop te mogen rijden. Onlangs zijn er door ons al verschillende processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs. Buiten het feit dat dit strafbaar is en geld kost is het ook zeer gevaarlijk. De gevolgen na een ongeval zijn niet te overzien. Zonder rijbewijs ben je namelijk niet verzekerd.

Heb je geen rijbewijs? Pak dan de fiets en bespaar veel geld en problemen. Wij zullen de aankomende tijd actief alle bestuurders op de Go-Sharing scooters controleren.

“We hebben dat opgelost doordat je nu niet alleen een foto van je rijbewijs naar ons moet sturen, maar ook een foto van jezelf”, legt Raymon uit.

Ook constateerden mensen dat de scooters soms op plekken werden geparkeerd waar dat niet mag. “We kunnen zien waar gebruikers de scooter achterlaten en ze daar dus ook op aanspreken. Mensen krijgen van ons een officiële waarschuwing en we kunnen gebruikers blokkeren die niet zich niet aan de regels houden.”

Opladen

Je hoeft er niet bang voor te zijn dat de accu middenin je rit ineens leeg is. “Bij minder dan twintig procent accu, wordt een scooter op non-actief gezet. We hebben studenten in dienst die de accu’s komen vervangen. Die noemen we power rangers.”

Een ritje op de groene scooter kost tussen de 23 en 29 cent per minuut. Je mag de scooter ook reserveren voor bijvoorbeeld je terugreis, maar dan kost het je wel vijf cent per minuut dat de scooter stilstaat.