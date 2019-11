Bestuurder die over de kop sloeg met vier vrienden in de auto, mag negen maanden de weg niet op

Een 25-jarige man die in juni 2017 een ongeluk veroorzaakte op de A58 en waarbij vier personen gewond raakten, heeft een taakstraf van 240 uur gekregen. Dit heeft de rechtbank in Breda verklaard. De man krijgt ook een rijontzegging van negen maanden.

De 25-jarige man uit Breda reed zaterdagochtend 24 juni 2017 met vier vrienden op de A58. De auto sloeg bij Tilburg meerdere keren over de kop en drie vrienden raakten zwaargewond. Twee van de inzittenden hadden een gebroken rugwervel. Ook liep iemand hersenletsel op en had een van de gewonden een verbrijzelde oogkas. De bestuurder zelf raakte lichtgewond.

Blaastest

Uit een blaastest na het ongeluk bleek dat de bestuurder te veel gedronken had. De man zou door vermoeidheid mogelijk in slaap zijn gevallen. Hij reed op de snelweg waar de maximale snelheid van 130 kilometer per uur is, maar de man reed veel harder.

De officier van justitie had ook een taakstraf van 240 uur geëist.

