Overvaller (30) Shell Bergen op Zoom opgepakt

De overval vond zaterdag rond kwart voor zeven plaats. De man ging ongewapend naar binnen, maar slaagde er vervolgens wel in met buit weg te gaan. Hoeveel de buit betrof, is niet duidelijk. Agenten vermoedden vrij snel wie de overval had gepleegd. Ondanks een lange zoektocht konden ze hem niet vinden.

De politie kreeg maandagochtend een tip dat de man in Noordgeest (gemeente Bergen op Zoom) was gezien. Met verschillende eenheden werd een zoekactie op touw gezet die leidde tot de aanhouding op de Halsterseweg. De man zit in de cel.