Slapende inbreker in de kraag gevat in atelier

De eigenaar van een atelier in Oosterhout keek maandagochtend vreemd op. Toen hij rond halftien zijn atelier aan het Paterserf binnenging, vond hij daar een slapende man. De ruimte was bovendien helemaal overhoop gehaald. De eigenaar belde meteen de politie en de man van 29 uit Oosterhout werd aangehouden.

Intussen werd duidelijk dat er was ingebroken in het atelier en dat er nog een tweede verdachte moest zijn. In de buurt van het atelier zag de eigenaar vervolgens een vrouw lopen met enkele goederen die hij herkende. Waaronder een beamer.

Ook deze verdachte, een vrouw van 33 uit Breda, werd aangehouden. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek.