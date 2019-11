Honderd uur taakstraf voor agent die botsing met scooter veroorzaakte

Een politieagent die een ernstige aanrijding veroorzaakte toen hij met zijn dienstauto een wegrijdende scooter op het fietspad blokkeerde, is veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. De rechtbank in Den Bosch bepaalde maandag dat de agent zeer onvoorzichtig heeft gereden.

De 29-jarige politieman uit Den Bosch wilde in mei 2018 in de vroege ochtend een scooterrijder aanhouden omdat die te hard reed op de Vughterweg in Den Bosch. Toen de bestuurder een stopbord, een megafoon, zwaailichten en de sirene negeerde en weigerde te stoppen, besloot de agent zijn dienstauto verderop dwars over het fietspad op de Bosscheweg in Vught te zetten.

Blijvend letsel

De scooterrijder kon de blokkade niet meer ontwijken en botste op de politieauto. De scooterrijder raakte ernstig gewond en liep als complicatie van de operaties hersenvliesontsteking op. Een deel van het letsel is blijvend.

De rechtbank gaat ervan uit dat de agent met de beste bedoelingen optrad, maar stelde dat zijn handelen levensgevaarlijk was. Bovendien ging het slechts om een snelheidsovertreding. De agent toonde zich schuldbewust en vond achteraf dat hij zijn auto op grotere afstand op het fietspad had moeten neerzetten.