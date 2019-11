Dankzij Andres (van Sandra) kan 'indo-rocker' Danny Everett uit Boxtel zijn 30-jarig jubileum vieren

De schuur van Herman van der Velden uit Boxtel ligt vol met aanplakbiljetten en affiches die nog moeten worden opgehangen voor zijn jubileumfestival op 30 november. Want onder de noemer 'Do you remember' viert hij dan dat hij al 30 jaar als 'indo-rocker' Danny Everett op feesten, partijen, festivals en Pasar Malams optreedt.

Als zoon van een Indische moeder en een Nederlandse vader waren The Blue Diamonds, De Tielman Brothers en Elvis Presley zijn grote voorbeelden. Omdat Herman van der Velden niet exotisch genoeg klonk, zocht hij een passende artiestennaam toen hij zelf ook zijn eerste voorzichtige stapjes op het podium zette.

Optreden in duigen

"Als Elvis Presley-fan was ik erg onder de indruk van de film Jailhouse Rock. Elvis was daarin Vince Everett. Die achternaam vond ik wel klinken bij Danny, want zo heette mijn broertje die al heel jong overleden is. Vandaar Danny Everrett."

Bijna was het nooit tot een 30-jarig jubileum gekomen, want bij zijn eerste betaalde optreden ging het helemaal mis. "De organisator van een Pasar Malam in Den Haag beloofde me dat ik 25 gulden en daarna nog meer optredens zou krijgen, als het goed zou gaan. Maar zou het fout gaan, dan kon ik naar mijn geld en andere optredens fluiten."

En het ging fout. Want terwijl Danny Everett de Elvis-klassieker 'Are you lonesome tonight' vertolkte, kreeg het cassettebandje met de begeleidende muziek kuren en viel zijn optreden in duigen.

Duet met Andres

"Als jong broekie dacht ik: einde carrière. Maar Andres, bekend van Sandra en Andres, was ook aanwezig en vond het zo zielig dat hij me weer op het podium vroeg om met hem een duet te zingen. Dat ging wel goed en zo verdiende ik dus toch mijn eerste geld en mijn eerste optredens."

Danny Everett, zoals we hem nu toch maar blijven noemen, is Andres er tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor. Zoals hij ook met plezier terugdenkt aan de samenwerking met andere zangers en muzikanten van naam.

"Ik heb een duet opgenomen met Albert West. Een enorm aardige en enthousiaste man. Zo erg dat hij er niet meer is. Maar ik heb ook duetten gezongen met Trea Dobbs en Riem de Wolff van de Blue Diamonds. Mijn grootste hit was 'Indo Dreams', dat Andres speciaal voor mijn oma geschreven heeft."

Geen echte doorbraak

Danny Everett heeft naar eigen schatting in die 30 jaar zo'n 1500 keer opgetreden, maar een echte doorbraak naar het grote publiek heeft er nooit ingezeten.

"Dat was nooit een doel op zich voor mij. Ik heb altijd met veel bezieling in de zorg en hulpverlening gewerkt. Eerst bij de kinderbescherming en later in de gevangenis. Het zingen en optreden was daarbij een prima uitlaatklep. Nu lijkt me zo'n doorbraak wel leuk, maar ik blijf realistisch. Mijn vrouw zegt altijd: blijf maar lekker dromen, jongen. Daarvoor ben je nu te oud. Nou dat doe ik dan maar. De 'Indo dreams' van deze bijna 60-jarige zanger."

Op 30 november viert Danny Everett zijn jubileum met het festival 'Do you remember' in Classic Park in zijn woonplaats Boxtel. Hij kijkt ernaar uit. "Lekker Indisch eten en daarnaast heel veel optredens van artiesten en bands die ik tijdens mijn carrière heb leren kennen en bevriend mee ben geraakt. In de loop der jaren heb ik ook een leuke aanhang opgebouwd in heel het land en daar verwacht ik er ook heel wat van in Boxtel."