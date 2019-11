Een voetganger is maandagmiddag rond vijf uur aangereden door een lijnbus in Made. Dat gebeurde op een zebrapad bij de kruising van de Crullaan en de Godfried Schalckenstraat.

Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts begeleidde de man in de ambulance. De buschauffeur heeft vermoedelijk de voetganger over het hoofd gezien.

De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.