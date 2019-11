Lavey Houtveen (16) vermist, meisje vertrok met smoes uit instelling in Goirle

De politie is op zoek naar de 16-jarige Lavey Houtveen. Het meisje vertrok dinsdag 5 november vanuit een instelling in Goirle, maar is sindsdien niet meer gezien.

Het meisje komt oorspronkelijk uit Amersfoort, maar woont nu in jeugdzorginstelling Sterk Huis in Goirle, zo meldt RTV Utrecht. Lavey vertrok daar vorige week dinsdag met een smoes om kleding te kopen in het centrum van Tilburg. Daarna is ze niet teruggegaan naar de instelling.

Lavey heeft donkerblond haar en bruin ogen. Ze is 1,62 meter lang. Ze is een kwetsbaar en beïnvloedbaar meisje, meldt de politie.