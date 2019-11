Twee ongelukken vlak na elkaar op de A17 bij Zevenbergen, weg om 23.30 uur weer vrij

ZEVENBERGEN -

De A17 is maandagavond dicht bij Zevenbergen vanwege twee ongelukken. In totaal waren hier zes auto's zijn betrokken. Een man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een andere gewonde is ter plekke behandeld, laat de politie weten. De weg is naar verwachting rond 23.30 uur weer vrij.