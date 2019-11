Waarschuwing voor Snapchat-account met naaktfoto's van 'leerlingen' op Veghelse scholen

Het Zwijssen College en Fioretti College in Veghel waarschuwen ouders en leerlingen over een Snapchat-account waarop willekeurige namen van jongeren worden gekoppeld aan (naakt-)foto’s.

Volgens directeur Anita O’Connor staan er allerlei plaatjes op het account, van naakt tot in bikini, waarbij het gezicht meestal niet zichtbaar is. “Maar het is duidelijk bedoeld om mensen voor schut te zetten, want namen van leerlingen worden er wel bijgezet”, aldus O’Connor tegen het Brabants Dagblad.

De directeur heeft aangifte gedaan bij de politie maar heeft nog geen idee wie er verantwoordelijk is voor het Snapchat-account.