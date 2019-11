Automobilisten moesten dinsdag op de snelweg A59 rekening houden met flinke vertraging. Ter hoogte van Drunen-West gebeurde eerder een verkeersongeval. De weg is weer vrijgegeven.

Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Richting Den Bosch stond op het hoogtepunt elf kilometer file met anderhalf uur vertraging. Ook vanuit Den Bosch was het aanschuiven geblazen vanwege een kijkersfile.